С РоSSии снимут санкции в обмен на поэтапный вывод тяжелых вооружений с Донбасса, - глава МИД Германии

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс является одной из наиболее реалистичных возможностей добиться результата по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом он заявил во время завтрака с бизнесменами из РоSSии и Германии, передает Интерфакс-Украина.

«Идея миротворческой миссии ООН уже полгода лежит на столе, нам нужно попробовать ее ускорить. Но мы не можем решать этот вопрос сами, его необходимо обсуждать в рамках Совета безопасности ООН», — сказал министр, добавив, что «это одна из немногих реалистичных возможностей довольно быстро добиться результатов».

Кроме того, Габриэль утверждает, что Германия готова вкладываться в восстановление экономики Донбасса.

При этом глава МИД Германии высказался за поэтапное снятие санкций с РоSSии в случае отвода тяжелых вооружений на Донбассе.

«Если нам удастся вывести тяжелые вооружения с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции», — сказал З.Габриэль. «Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу», — отметил он.


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