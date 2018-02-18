В Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили

Самого политика в Украине нет.

В центре Киева около 12:00 началась очередная акция протеста сторонников Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

Самого политика в Украине нет, его выслали на прошлой неделе в Польшу в порядке реадмиссии. "Но он рядом с нами в Европе, мы его услышим сегодня", - заявил один из лидеров "Руха новых сил" Иван Слободяник.

Сторонники Саакашвили собрались в парке Шевченка. После этого они пойдут на Михайловскую площадь, но марш решили немного отложить, потому что не все желающие успели подойти в связи с закрытием нескольких центральных станций метро.

Митинги и протесты также были заявлены в целом ряде других городов Украины.

Напомним, что предыдущая акция протеста прошла 4 февраля.