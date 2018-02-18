Путинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три года
Член мотоклуба "Ночные волки" прилетел в аэропорт "Борисполь".
Пограничники не пустили в Украину роSSийского байкера из клуба "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", сообщает Госпогранслужба.
В субботу он прибыл рейсом в аэропорт "Борисполь".
"Во время пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником роSSийской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", - говорится в сообщении пограничников.
Иностранцу сообщили о запрете въезда в Украину сроком на три года и вернули обратно в РоSSию.
Пограничники добавили, что продолжают отслеживать лица, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны.
Байкерский клуб "Ночные волки" считается прокремлевским. Президент РФ Владимир Путин неоднократно встречался с его представителями. "Ночные волки", начиная с 2012 года, получали многомиллионные гранты из федерального бюджета РоSSии.
Однако в 2017 году мотоклубу отказали в получении президентского гранта на развитие своей деятельности.
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18.02.2018 08:10