Путинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три года

Член мотоклуба "Ночные волки" прилетел в аэропорт "Борисполь".

Путинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три года
Путинский байкер "Водяной"
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники не пустили в Украину роSSийского байкера из клуба "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", сообщает Госпогранслужба.

В субботу он прибыл рейсом в аэропорт "Борисполь".

"Во время пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником роSSийской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", - говорится в сообщении пограничников.

Иностранцу сообщили о запрете въезда в Украину сроком на три года и вернули обратно в РоSSию.

Пограничники добавили, что продолжают отслеживать лица, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны.

Байкерский клуб "Ночные волки" считается прокремлевским. Президент РФ Владимир Путин неоднократно встречался с его представителями. "Ночные волки", начиная с 2012 года, получали многомиллионные гранты из федерального бюджета РоSSии.

Однако в 2017 году мотоклубу отказали в получении президентского гранта на развитие своей деятельности.


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