Папу Римского Павла VI признают святым в этом году

Комиссия Ватикана признала за ним второе чудо, что позволяет его канонизировать.

Папа Римский Франциск решил признать святым Павла VI, возглавлявшего Католическую церковь в 1963-1978 годах, уже в этом году, сообщает Reuters.

"На очереди Бенедикт и я. Молитесь за нас! ", - пошутил Папа Франциск.

Папа Павел VI запомнился тем, что в 1968 году, в разгар сексуальной революции, утвердил энциклику Humane Vitae (О человеческой жизни), которая запрещала использование противозачаточных средств. Павел VI впервые посетил все пять континентов и до Иоанна Павла II вел самую широкую внешнюю политику Ватикана, получив прозвище «Папа-пилигрим».

В 2014 году Католическая церковь признала Папу Павла VI блаженным после подтверждения совершенного им чуда. В этом году комиссия Ватикана признала за ним второе чудо, что позволяет его канонизировать.

Ватиканские теологи изучили и признали чудом рождение в 2014 году девочки Аманды, которую мать смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты. Конгрегация по делам канонизации святых признала, что это стало возможным, потому что женщина молилась Джованни Баттисте Монтини, взявшем после избрания на папский престол в 1963 году имя Павел VI.

За время своего руководства Папа Франциск уже канонизировал двух пап: Иоанна XXIII и Иоанна Павла II.