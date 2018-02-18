Один украинский военный ранен на Донбассе за сутки

Боевики вчера 12 раз обстреливали позиции ВСУ.

За прошедшие сутки, 17 февраля, боевики роSSийско-оккупационных войск продолжали использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение - крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы, сообщает прес-центр штаба АТО.

На Луганском направлении под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. С гранатометов оккупанты вели огонь вблизи Майорского, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано около Крымского.

На Донецком направлении неподалеку Песков захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

За минувшие сутки штаб АТО насчитал 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник.