Один украинский военный ранен на Донбассе за сутки
Боевики вчера 12 раз обстреливали позиции ВСУ.
За прошедшие сутки, 17 февраля, боевики роSSийско-оккупационных войск продолжали использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение - крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы, сообщает прес-центр штаба АТО.
На Луганском направлении под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Кроме того, у Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм. С гранатометов оккупанты вели огонь вблизи Майорского, а стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано около Крымского.
На Донецком направлении неподалеку Песков захватчики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.
За минувшие сутки штаб АТО насчитал 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник.
Напомним, вчера специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва.
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