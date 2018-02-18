Порошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в Европе
Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать «выборы» президента РоSSии в аннексированном Крыму и не идти на уступки роSSийской делегации в ПАСЕ.
Об этом Порошенко заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент
«Наш ответ (роSSийской агрессии — ред.) должно быть «нет» — «нет» признанию роSSийских президентских выборов в оккупированном Крыму, «нет» уступкам роSSийской делегации в ПАСЕ, «нет» переговорам бизнеса для собственной пользы, «нет» Северному потоку-2, который на самом деле не экономический вопрос, а вопрос политической экспансии РоSSии», — подчеркнул Порошенко.
Глава Украинского государства подчеркнул, что общим интересом для цивилизованного мира сегодня должно быть противостояние РоSSии, которая, по его словам, «хочет уничтожить наше единство и наши демократии».
«Мы должны показать, что Европа — это континент мира, стабильности и сотрудничества», — отметил он и добавил, что ни политика, ни бизнес или спорт не могут жить отдельно от ценностей.
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