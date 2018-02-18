Порошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в Европе

petr-poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать «выборы» президента РоSSии в аннексированном Крыму и не идти на уступки роSSийской делегации в ПАСЕ.

Об этом Порошенко заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

«Наш ответ (роSSийской агрессии — ред.) должно быть «нет» — «нет» признанию роSSийских президентских выборов в оккупированном Крыму, «нет» уступкам роSSийской делегации в ПАСЕ, «нет» переговорам бизнеса для собственной пользы, «нет» Северному потоку-2, который на самом деле не экономический вопрос, а вопрос политической экспансии РоSSии», — подчеркнул Порошенко.

Глава Украинского государства подчеркнул, что общим интересом для цивилизованного мира сегодня должно быть противостояние РоSSии, которая, по его словам, «хочет уничтожить наше единство и наши демократии».

«Мы должны показать, что Европа — это континент мира, стабильности и сотрудничества», — отметил он и добавил, что ни политика, ни бизнес или спорт не могут жить отдельно от ценностей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко остался в восторге от встречи с МэттисомПорошенко остался в восторге от встречи с Мэттисом
Санкции против РоSSии работают, - ПорошенкоСанкции против РоSSии работают, - Порошенко
Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана ХмельницкогоПорошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого
Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSиюПорошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Меркель уверяет, что роSSийский "Северный поток-2" не угрожает ЕвропеМеркель уверяет, что роSSийский "Северный поток-2" не угрожает Европе
Реформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - ПорошенкоРеформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - Порошенко
Порошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единствеПорошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единстве
Порошенко пригласил Мэй посетить УкраинуПорошенко пригласил Мэй посетить Украину
Юнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь УкраинеЮнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости