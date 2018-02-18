Порошенко остался в восторге от встречи с Мэттисом

Президент намекнул, что американская помощь - это не только "джавелины".

Президент Украины Петр Порошенко остался в восторге от встречи с министром обороны США Дэеймсом Мэттисом. Они провели переговоры 17 февраля, на которых обсуждались вопросы в военно-технической сфере. Об этом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Наверное, президенту нельзя так говорить, но я в восторге от секретаря Мэттиса. У нас был очень хороший визит министра обороны Украины Степана Полторака. У нас были конкретные сроки развития сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере, в снабжении, далеко не только и не столько того вида вооружения, которое постоянно обсуждается. Но, к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу", - сказал президент.

Также президент сказал, что он получил полную поддержку законопроекта о национальной безопасности и были достигнуты договоренности о дальнейшей активизации сотрудничества с НАТО. "Мы проговорили, и я получил полную поддержку законопроекта о национальной безопасности, законопроекта по реформам, который есть в составе нашего плана по НАТО", - сообщил президент и добавил, что были оговорены конкретные шаги и достигнуты договоренности о дальнейшей активизации сотрудничества с Североатлантическим альянсом.