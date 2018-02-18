?Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого

"Президент обратил внимание на крайне вредный характер заявлений и оценок деятельности украинского гетмана".

Президент Петр Порошенко в субботу, 17 февраля, встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Пресс-служба главы государства сообщила, что разговор в том числе касался исторических вопросов.

Порошенко высказал свою обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений в закон о Институт национальной памяти Республики Польша , касающихся запрета "бандеровской идеологии" и призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные изменения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

"Президент Петр Порошенко также обратил внимание на крайне вредный для украинского-польских взаимоотношений характер заявлений и оценок деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в заявлении. Именно Моравецкий 11 февраля позволил себе завуалированно поставить Хмельницкого в один ряд с Гитлером.

Также разговор касался сотрудничества в сфере защиты культурного наследия и увековечивания мест памяти.

Кроме того, Порошенко и Моравецкий говорили о координации действий в противодействии роSSийской агрессии, сотрудничестве в оборонной сфере, противодействии строительству "Северного потока-2", гуманитарных вопросах.

На брифинге после встречи с Моравецким Порошенко сказал: "Конечно, мы ждем рассмотрения этого закона [о запрете "бандеризма"] в польском конституционном суде. Этот вопрос волнует не только украинцев, как вы знаете. Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции, и мы должны делать все возможное для того, чтобы убирать из повестки дня вопросы, которые чувствительные, которые раскалывают нас, и объединяться вокруг чрезвычайно важных для Украины вопросов".

Он также отметил, что дискуссию об исторических вопросах следует оставить для специалистов в области истории и не смешивать их с политикой.

Порошенко подчеркнул, что его встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким была конструктивной и они пришли к взаимопониманию.