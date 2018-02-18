Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого

"Президент обратил внимание на крайне вредный характер заявлений и оценок деятельности украинского гетмана".

?Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого
Фото: Сергей Нужненко

Президент Петр Порошенко в субботу, 17 февраля, встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Пресс-служба главы государства сообщила, что разговор в том числе касался исторических вопросов.

Порошенко высказал свою обеспокоенность по поводу принятых недавно польским парламентом изменений в закон о Институт национальной памяти Республики Польша, касающихся запрета "бандеровской идеологии" и призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные изменения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

"Президент Петр Порошенко также обратил внимание на крайне вредный для украинского-польских взаимоотношений характер заявлений и оценок деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в заявлении. Именно Моравецкий 11 февраля позволил себе завуалированно поставить Хмельницкого в один ряд с Гитлером.

Также разговор касался сотрудничества в сфере защиты культурного наследия и увековечивания мест памяти.

Кроме того, Порошенко и Моравецкий говорили о координации действий в противодействии роSSийской агрессии, сотрудничестве в оборонной сфере, противодействии строительству "Северного потока-2", гуманитарных вопросах.

На брифинге после встречи с Моравецким Порошенко сказал: "Конечно, мы ждем рассмотрения этого закона [о запрете "бандеризма"] в польском конституционном суде. Этот вопрос волнует не только украинцев, как вы знаете. Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, Польша является нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции, и мы должны делать все возможное для того, чтобы убирать из повестки дня вопросы, которые чувствительные, которые раскалывают нас, и объединяться вокруг чрезвычайно важных для Украины вопросов".

Он также отметил, что дискуссию об исторических вопросах следует оставить для специалистов в области истории и не смешивать их с политикой.

Порошенко подчеркнул, что его встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким была конструктивной и они пришли к взаимопониманию.

Напомним, правящая партия Польши уделяет значительное внимание вопросам истории, безапелляционно настаивая на правильности своего взгляда на события минувших лет. Это, в частности, привело к ухудшению отношений с Украиной.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в ЕвропеПорошенко призывает мир сказать "нет" Nord Stream-2 в Европе
Порошенко остался в восторге от встречи с МэттисомПорошенко остался в восторге от встречи с Мэттисом
Санкции против РоSSии работают, - ПорошенкоСанкции против РоSSии работают, - Порошенко
Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSиюПорошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Реформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - ПорошенкоРеформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - Порошенко
Порошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единствеПорошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единстве
Порошенко пригласил Мэй посетить УкраинуПорошенко пригласил Мэй посетить Украину
Юнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь УкраинеЮнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь Украине
Порошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТОПорошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости