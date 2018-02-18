?В оккупированном Крыму создали пророSSийский "совет крымских татар"

Организация якобы призвана "вывести взаимоотношения между крымскими татарами и властью на более качественный уровень".

В оккупированном Крыму создали подконтрольный РоSSии совет крымскотатарского народа, призванный "обеспечивать обратную связь между властью и населением". Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии", ссылаясь на роSSийские СМИ .

"Создан консультативно-совещательный совет крымскотатарского народа, чтобы вывести на более качественный уровень взаимоотношения между крымскими татарами и властью", - сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Он уточнил, что в совет входят 15 специалистов в различных областях. Возглавит его подконтрольной Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось в соответствии с роSSийским законодательством, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

В ноябре 2016 общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. В октябре 2017 департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировал Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.

Напомним, ранее более 60 крымских татар оштрафовали за одиночные пикеты.