В оккупированном Крыму создали пророSSийский "совет крымских татар"

Организация якобы призвана "вывести взаимоотношения между крымскими татарами и властью на более качественный уровень".

?В оккупированном Крыму создали пророSSийский "совет крымских татар"
Фото: crimea.comments.ua

В оккупированном Крыму создали подконтрольный РоSSии совет крымскотатарского народа, призванный "обеспечивать обратную связь между властью и населением". Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии", ссылаясь на роSSийские СМИ.

"Создан консультативно-совещательный совет крымскотатарского народа, чтобы вывести на более качественный уровень взаимоотношения между крымскими татарами и властью", - сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

Он уточнил, что в совет входят 15 специалистов в различных областях. Возглавит его подконтрольной Кремлю муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось в соответствии с роSSийским законодательством, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

В ноябре 2016 общины мусульман-переселенцев из Крыма провели съезд, на котором решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. В октябре 2017 департамент национальностей и религий Министерства культуры Украины зарегистрировал Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым во главе с Рустемовым.

Напомним, ранее более 60 крымских татар оштрафовали за одиночные пикеты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Геращенко опровергла обмен Сенцова и Сущенко на крымских дезертировГеращенко опровергла обмен Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров
Глава Siemens рассказал Климкину о ситуации вокруг крымских турбинГлава Siemens рассказал Климкину о ситуации вокруг крымских турбин
Сенцова и Сущенко обменяют на крымских дезертировСенцова и Сущенко обменяют на крымских дезертиров
Украинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободыУкраинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободы
В Крыму оккупанты назвали нелегалами 23 украинцев и вывезли их в РоSSию
ПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставкуПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставку
В Верховной Раде создали "сборную народных депутатов" по футболуВ Верховной Раде создали "сборную народных депутатов" по футболу
Суд в Крыму продлил до апреля арест в СИЗО фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"Суд в Крыму продлил до апреля арест в СИЗО фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"Яценюк в Вашингтоне: "Мы ожидаем жесткой критики на проведение роSSийских выборов в Крыму"
Активиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитетАктивиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитет
Последние новости
Подгружаем последние новости