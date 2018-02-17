Соломенский суд назвал неэтичным поведение детективов НАБУ по делу Труханова

На страничке суда в фейсбуке опубликован официальный пресс-релиз.

Соломенский райсуд Киева назвал неэтичным поведение детективов НАБУ, которые высказали недовольство, что мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа. Заявление суда размещено в Facebook.

В суде напоминают НАБУ про принципы равности и состязательности сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения. САП требовала для Труханова арест с залогом в 50 млн грн.

Также судьи напоминают, что по кодексу НАБУ их работники должны выполнять "свои полномочия только тем способом, который является соизмеримым, законным, ответственным и этическим".

"Соломенский районный суд. Киева считает, что такие высказывания в адрес суда, как "решение выглядит странным", или избранная мера пресечения "абсолютно несопоставима", являются, по крайней мере, неэтичными.

Вопрос законности и обоснованности принятых по делам судебных решений, как и правомерности совершенных судьями процессуальных действий при рассмотрении дел вправе оценивать только суды апелляционной и кассационной инстанций в соответствии с процессуальным законодательством", - заявили в Соломенском райсуде.

Там также попросили стороны производства "воздерживаться от высказываний, направленных на подрыв доверия к судебной власти".