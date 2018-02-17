Соломенский суд назвал неэтичным поведение детективов НАБУ по делу Труханова

На страничке суда в фейсбуке опубликован официальный пресс-релиз.

Соломенский суд назвал неэтичным поведение детективов НАБУ по делу Труханова
Фото: Сергей Нужненко

Соломенский райсуд Киева назвал неэтичным поведение детективов НАБУ, которые высказали недовольство, что мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили на поруки нардепа. Заявление суда размещено в Facebook.

В суде напоминают НАБУ про принципы равности и состязательности сторон в процессе правосудия, и что они не имеют права требовать от суда принятия какого-то конкретного решения. САП требовала для Труханова арест с залогом в 50 млн грн.

Также судьи напоминают, что по кодексу НАБУ их работники должны выполнять "свои полномочия только тем способом, который является соизмеримым, законным, ответственным и этическим".

"Соломенский районный суд. Киева считает, что такие высказывания в адрес суда, как "решение выглядит странным", или избранная мера пресечения "абсолютно несопоставима", являются, по крайней мере, неэтичными.

Вопрос законности и обоснованности принятых по делам судебных решений, как и правомерности совершенных судьями процессуальных действий при рассмотрении дел вправе оценивать только суды апелляционной и кассационной инстанций в соответствии с процессуальным законодательством", - заявили в Соломенском райсуде.

Там также попросили стороны производства "воздерживаться от высказываний, направленных на подрыв доверия к судебной власти".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
США предъявили обвинение "повару Путина" по делу о роSSийском вмешательствеСША предъявили обвинение "повару Путина" по делу о роSSийском вмешательстве
Министр финансов подал в суд на ГФС по делу о неуплате налоговМинистр финансов подал в суд на ГФС по делу о неуплате налогов
В Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской АмерикойВ Пентагоне назвали "критической угрозой" отношения РФ с Латинской Америкой
Труханова отпустили на порукиТруханова отпустили на поруки
Соломенский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела ТрухановаСоломенский суд отправил под стражу одного из фигурантов дела Труханова
БПП открестился от решения нардепа Голубова поручиться за ТрухановаБПП открестился от решения нардепа Голубова поручиться за Труханова
Труханов назвал обвинения НАБУ надуманнымиТруханов назвал обвинения НАБУ надуманными
Мэра Одессы Труханова защищает адвокат Насирова, - СМИМэра Одессы Труханова защищает адвокат Насирова, - СМИ
Следствие попросило арестовать Труханова с залогом 50 млн гривенСледствие попросило арестовать Труханова с залогом 50 млн гривен
Суд по делу Януковича разрешил допрос 16 сведетелей защиты из 138Суд по делу Януковича разрешил допрос 16 сведетелей защиты из 138
Последние новости
Подгружаем последние новости