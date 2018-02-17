Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада

Президент назвал безвиз прощанием с Россией и советским прошлым.

?Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Петр Порошенко
Фото: LB.ua

РоSSия ведет гибридную войну не только против Украины, но и против США и Евросоюза.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все ли понимают, что РоSSия делала во время голландского референдума? Что было с вирусом NotPetya?.. Это было сделано роSSийскими хакерами. Это та форма гибридной войны, которую ведет РоSSия. Не только против Украины, но и против США и Евросоюза", - сказал Президент.

"Как Украина должна реагировать на действия агрессора? На десятки роSSийских солдат, которые приходят в нашу страну убивать?.. Навсегда ли эта война? Нет, я обещаю вам. Как только РоSSия заберет свои войска с украинской земли, когда целостность нашей страны, включая Крым, будет восстановлена, мы будем готовы начать переговоры [с РФ]", - заверил глава государства.

Президент также отметил, что предоставленный Украине безвизовый режим с Евросоюзом стал прощанием с Россией и советским прошлым.




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