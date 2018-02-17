Меркель уверяет, что роSSийский "Северный поток-2" не угрожает Европе

Федеральный канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» из РоSSии в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.

Об этом Меркель заявила после встречи в Берлине с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Deutsche Welle .

По словам Меркель, правительство Германии не считает, что строительство газопровода ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. При этом канцлер напомнила, что в польском Свиноуйсьце построен новый терминал сжиженного газа, а также о планах строительства газопровода между Польшей и Данией по дну Балтийского моря.

Глава немецкого правительства подчеркнула, что ее страна рассматривает «Северный поток-2» исключительно как бизнес-проект, с помощью которого роSSийский газ будет доставляться по дну Балтийского моря до Германии.