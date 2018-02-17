Реформы в Украине проводятся ради блага страны, а не по требованию Запада, - Порошенко

"Все наши результаты - результаты нашей общей работы".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформы в Украине проводятся ради блага нации и страны, а не по требованию Запада.

"Реформы проводятся не из-за МВФ , денег, потому что этого требуют за рубежом или из-за выборов, а для нации и для страны", - сказал Президент, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что в этом задействованы не только правительство и парламент, но и неправительственные организации.

"В Украине была создана независимая антикоррупционная инфраструктура, которая работает. Если у вас есть информация о коррупции - вам есть куда пойти", - отметил глава государства.

При этом Президент отметил, что Украина приветствует любые предложения относительно того, как улучшить осуществление реформ. "Когда мы говорим о реформах - пенсионной, судебной, законе о приватизации - если вы можете сделать это лучше - добро пожаловать, давайте делать это вместе", - сказал он.

"Все наши результаты - результаты нашей общей работы", - заключил Порошенко.