Порошенко: в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается в единстве

"Мы должны быть едины внутри страны. В том числе по вопросу реформ".

Президент Петр Порошенко считает, что в условиях роSSийской агрессии Украина нуждается больше всего в единстве.

Об этом он сказал на втором Украинском ланче в Мюнхене "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира", который был организован в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы должны быть едины внутри страны. В том числе по вопросу реформ. Вопрос реформ решатся в парламенте, в том числе - иногда даже при поддержке оппозиционных фракций", - сказал он. При этом Порошенко признал, что такого единства в Украине сейчас нет.

Несмотря на это президент Украины остается оптимистом. "Оптимист ли я? Да, однозначно оптимист. Потому что скажу я вам: невозможно не быть президентом воюющей страны и не быть оптимистом, не верить в победу своей страны", - сказал Порошенко.

"Когда мы едины - мы можем быть успешны", - подчеркнул президент.