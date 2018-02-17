Волкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на Донбассе
Волкер допускает особый статус ОРДЛО в составе Украины.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет разрешить конфликт и будет способствовать выполнению Минских соглашений.
Об этом он заявил на втором Украинском ланче "Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира", который был организован в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, РоSSия говорит, что ей не все равно как живут люди на востоке Украины, они хотят защитить русскоязычное население на востоке, и именно поэтому Москва поддерживают так называемые республики.
"Но лучшим способом защитить людей будет размещение там миротворческих сил, что положит конец конфликту и обеспечит выполнение Минских соглашений", - сказала он.
При этом он заявил, что Запад хотел бы, чтобы оккупированные территории вновь вошли в состав Украины, после чего там пройдут выборы. Волкер допустил, что там может быть "особый статус", но важно, чтобы это было в рамках Украины.
Как сообщалось ранее, Волкер считает, что вторжение РоSSии в Украину привело к результату противоположному тому, чего добивалась Москва.
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Политика
17.02.2018 23:18