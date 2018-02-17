Прогресса в переговорах о введении миротворцев на Донбасс не будет до президентских выборов в РФ, - Расмусен
Только после выборов президента РФ можно будет вести результативные переговоры.
Прогресса в переговорах о введении миротворческой миссии на Донбасс не будет до проведения выборов президента РФ.
Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен сказал украинским журналистам в Мюнхене в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я не ожидаю видеть какой-либо прогресс до или даже после президентских выборов в РоSSии", - сказал Расмуссен.
Экс-генсек НАТО отметил, что только после выборов президента РФ можно будет вести результативные переговоры, "в частности, между Россией, Европейским Союзом и ООН".
Отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение о введении миротворцев на Донбасс, Расмуссен сказал: "Чрезвычайно сложно сейчас сказать об определенных сроках, но я бы сказал, что это чрезвычайно срочно и актуально отправить данную миссию".
Он также отметил, что и РоSSия, и Украина должны прийти к общему знаменателю по составу миротворческой миссии, "и если какая-то сторона будет против того, чтобы кто-то входил в данную миротворческую миссию, то мы не сможем отправить никого вообще".
По словам А.фог Расмуссена, европейские страны, такие как Австрия, Финляндия, те, кто не входит в НАТО, возможно, смогут внести свои предложения и помочь миротворческой миссии.
Выборы президента РФ запланированы на 18 марта.
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