Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер

"В конечном итоге действия властей РФ создают огромный негатив".

Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер
Курт Волкер
Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Вторжение РоSSии в Украину привело к результату противоположному тому, чего добивалась Москва.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если вы ничего от этого [вторжения] не получаете и платите очень большую цену - траты на военный конфликт, жертвы, экономические потери от санкций... то это ни к чему хорошему не приведет", - сказал Волкер.

По его словам, "в конечном итоге действия властей РФ создают огромный негатив".

Спецпредставитель США также отметил, что международное сообщество хочет безопасности для всего украинского народа и добивается имплементации Минских соглашений.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Путинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три годаПутинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три года
Волкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на ДонбассеВолкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на Донбассе
Порошенко пригласил Мэй посетить УкраинуПорошенко пригласил Мэй посетить Украину
Девять оппозиционных партий требуют вернуть Саакашвили в УкраинуДевять оппозиционных партий требуют вернуть Саакашвили в Украину
После захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороныПосле захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны
Канадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовокКанадская компания планирует поставить в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок
Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраляЗамгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля
Порошенко сравнил вторжение СССР в Афганистан с войной на ДонбассеПорошенко сравнил вторжение СССР в Афганистан с войной на Донбассе
США готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - ВолкерСША готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - Волкер
Саакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - WyborczaСаакашвили в Польше обвинил Украину в похищении - Wyborcza
Последние новости
Подгружаем последние новости