Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер

"В конечном итоге действия властей РФ создают огромный негатив".

Вторжение РоSSии в Украину привело к результату противоположному тому, чего добивалась Москва.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если вы ничего от этого [вторжения] не получаете и платите очень большую цену - траты на военный конфликт, жертвы, экономические потери от санкций... то это ни к чему хорошему не приведет", - сказал Волкер.

По его словам, "в конечном итоге действия властей РФ создают огромный негатив".