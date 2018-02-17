Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер
"В конечном итоге действия властей РФ создают огромный негатив".
Вторжение РоSSии в Украину привело к результату противоположному тому, чего добивалась Москва.
Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Если вы ничего от этого [вторжения] не получаете и платите очень большую цену - траты на военный конфликт, жертвы, экономические потери от санкций... то это ни к чему хорошему не приведет", - сказал Волкер.
По его словам, "в конечном итоге действия властей РФ создают огромный негатив".
Спецпредставитель США также отметил, что международное сообщество хочет безопасности для всего украинского народа и добивается имплементации Минских соглашений.
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