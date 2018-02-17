Националисты с болгаркой и файерами напали на здание Россотрудничества в Киеве

Радикалы из организации "С14" расписали помещения лозунгами и сожгли роSSийский флаг.

Члены националистической праворадикальной организации "С14" сегодня, 17 февраля, ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2, передает УНИАН.

Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook Фото: c14newsFacebook

Националисты распилили забор возле здания болгаркой. Внутри помещения расписали лозунгами, среди них "Свободу Сенцову", а также разбили экспозицию памяти Шаляпина. Фото и видео с акции выставили на странице организации в Фейсбук. На нем видно, как националисты снаружи здания сожгли роSSийский флаг и размахивают файерами.

Как говорится в сообщении, во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали спектакль "Ревизор". На место происшествия прибыла полиция.

Отметим, что на 18 февраля националисты из ряда других организаций также планировали проведение акции против "Россотрудничества".