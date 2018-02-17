Стрелка, ранившего полицейского возле Соломенского суда, отпустили на поруки

За него поручилась "Самопомощь" и Парасюк.

Стрелка, ранившего полицейского возле Соломенского суда, отпустили на поруки
Фото: facebook.com/IegorSoboliev

Шевченковский районный суд Киева в субботу избрал меру пресечения Александру Федорченко, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Верховной Рады Егор Соболев, который поручился за Федорченко вместе с Семеном Семенченко, Павлом Костенко (все трое - "Самопомощь") и Владимиром Парасюком (внефракционный).

Также Шевченковский суд отпустил на поруки депутатов еще двух мужчин, задержанных за драку с полицейскими 15 февраля, - Луку Чкнетия и Николая Чудовского.

Все они входят в так называемое движение "Освобождение", возглавляемое Семенченко и Соболевым. Ее представители поддерживают Михаила Саакашвили и с октября 2017 года населяют палаточный городок возле Верховной Рады.

Напомним, что драка между националистами и полицией произошла 15 февраля, когда в Соломенском райсуде Киева избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу


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