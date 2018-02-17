?Мировое сообщество осознает угрозы безопасности, но способов противостояния им нет, - дипломат

Дипломат подвел результаты Мюнхенской конференции по безопасности.

Мировое сообщество осознает угрозы безопасности, но способов противостояния им не выработало.

Об этом написал постоянный представиль Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

«Мюнхенская конференция безопасности показала одно - угрозы безопасности понятны, что делать более-менее тоже, но как делать никто не знает», - считает дипломат.

Украина, по его словам, в наиболее хрупкой ситуации безопасности по ряду причин. «В РоSSии есть только два сценария: либо приводить у нас к власти своих, или уничтожать страну», говорит Кулеба.

Временные рамки первого сценария – 2019 год. Если же там абсолютно ничего не получится, то время второго сценария наступит, «когда Путин убедится, что Европа окончательно растерялась и не готова даже усилить санкции в случае его атаки, а Америка не вступит в игру. Над этим он будет вдохновенно работать».

Предотвратить оба сценария Украина может благодаря трем элементам: укрепление армии, укрепление государственных институтов, укрепление общественного единства.

«Года два-три назад я бы еще добавил союзников. Но сейчас не буду. Друзья есть. Даже настоящие. Готовых помочь в войне союзников не вижу. Возможно, эту нишу таки заполнят США », - считает Кулеба.

По его мнению, ключевым на самом деле является последний элемент - укрепление общественного единства. «Поэтому думайте дважды перед тем как вносить вклад в очередной тупой медиасоцсетевойсрач. Даже если он кажется вам священной войной всего хорошо и против всего плохого. В результате это раскачивание может иметь трагические последствия для всех. Кроме тех, конечно, кто будет приветственно улыбаться триколору», считает дипломат.