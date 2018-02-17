В Минсоцполитики прокомментировали слухи о проверке трудового стажа пенсионеров

В Министерстве социальной политики опровергли информацию о требовании Международного валютного фонда (МВФ) о проверке трудового стажа пенсионеров, получающих пенсию меньше минимальной.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В связи с этим, Министерство социальной политики официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на «источники в Минсоцполитики» распространялась информация о том, что Пенсионный фонд по требованию МВФ начнет проверки стажа тех пенсионеров, расчетная пенсия которых не достигает размера минимальной, и в случае нехватки стажа будет лишать их пенсии.