Порошенко пригласил Мэй посетить Украину
На встрече в Мюнхене лидеры обсудили миротворческую миссию ООН на Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Встреча лидеров состоялась сегодня, 17 февраля, во время конференции по безопасности в Мюнхене, передает сайт Главы государства.
"Президент поблагодарил за продолжение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital ", - говорится в сообщении. Также Петр Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину с визитом.
Напомним, во время конференции по безопасности в Мюнхене Порошенко встретился с генсеком ООН, министром обороны США и президентом Европейской комиссии.
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