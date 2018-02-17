Порошенко пригласил Мэй посетить Украину

На встрече в Мюнхене лидеры обсудили миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Встреча лидеров состоялась сегодня, 17 февраля, во время конференции по безопасности в Мюнхене, передает сайт Главы государства.

"Президент поблагодарил за продолжение учебной миссии для украинских военных в рамках операции "Orbital ", - говорится в сообщении. Также Петр Порошенко пригласил Терезу Мэй посетить Украину с визитом.