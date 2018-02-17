?Юнкер на встрече с Порошенко заявил о готовности ЕС предоставить макрофинансовую помощь Украине

Лидеры договорились начать подготовку к 20 саммиту "Украина-ЕС".

В рамках участия в Мюнхенской конференции безопасности Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает сайт Президента.

Лидеры обсудили перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы «Восточное партнерство +».

"Европейский Союз готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ", - сказал Юнкер.

Собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности, независимого антикоррупционного суда.

Лидеры договорились начать подготовку к следующему 20 саммиту "Украина-ЕС".

Также была выражена обеспокоенность внедрением проекта «Северный поток-2», который Президент Украины назвал политическим.