Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"

Они якобы проводили "операцию по противодействию незаконной вырубке лесов".

Вечером 16 февраля в селе Микуличин в Карпатах (Ивано-Франковская область) произошел конфликт между членами "Национальных дружин" (силовое крыло партии "Национальный корпус") и местными жителями.

Об этом сообщил депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин (партия "Воля").

"В с.Микуличин задержаны молодые люди в камуфляжной форме с надписями "национальные дружины". Говорят, что приехали лес охранять. Около 15 молодых людей (говорят, что студенты) с разных областей Украины. Имели при себе охотничье оружие 6 шт. + 1 пистолет (разрешения на оружие показали). Собралось где-то около 200 неравнодушных местных жителей, ситуация была очень накалена, чуть не дошло до побоища. В конечном итоге полиция их задержала, изъяла оружие, поехали в отделение", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/andrii.mariichyn.5

В фейсбуке "Нацдружин" говорится, что ее члены проводили "операцию по противодействию незаконной вырубке лесов".

Местное издание "Курс" приводит официальный комментарий ивано-франковской полиции по этому инциденту. Инспектор сектора коммуникаций Татьяна Иванюк рассказала, что в 17:15 жители Микуличина сообщили в полицию, что члены "Национальных дружин" с оружием конфликтуют с местной общиной, заблокировавшей им выезд.

Фото: facebook.com/ndrugua

Оказалось, что 12 человек приехали из Ивано-Франковска, Киева и Харьковской области на двух транспортных средствах. Они подтвердили полиции, что приехали в Карпаты, чтобы выявлять незаконную рубку и вывоз леса. "Фактически они как "Национальные дружины" не имеют права этого делать. Если бы они обнаружили такой факт, они бы должны были сообщить правоохранителей, которые должны выехать на место происшествия и задокументировать факт. А они это делали самостоятельно", - отметила Иванюк.

У "дружинников" изъяли четыре гладкоствольные единицы оружия и две огнестрельные, а также один пистолет с резиновыми пулями. Полиция опросила их и отпустила. Открыто уголовное производство по ст.263 ч.1 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.