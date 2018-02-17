Военная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отряда

Его подозревают в совершении преступлений по четырем статьям УК.

Военная прокуратура задержала замначальника Харьковского пограничного отряда
Задержанный замначальник Харьковского пограничного отряда
Фото: lysenko.andriiFacebook

В Харьковской области по подозрению в совершении ряда преступлений сотрудники военной прокуратуры вчера, 16 февраля, задержали заместителя начальника Харьковского пограничного отряда. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Задержанный заместитель начальника Харьковского пограничного отряда является также начальником пограничной комендатуры быстрого реагирования Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Подозреваемый П., привлекая к противоправным действиям других военнослужащих, организовал преступную схему получения неправомерной выгоды за внесение ложных сведений в официальные документы и автоматизированные системы по произвольному пересечению государственной границы Украины отдельными лицами», - говорится в сообщении.

По данным Лысенко, в ходе следствия также исследуются обстоятельства действий чиновника в интересах лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористических организаций.

Задержанному объявят о подозрении в совершении уголовных преступлений по четырем статьям: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Также будут ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее во Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспорта.


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