?Один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму вчера на Донбассе

Боевики пять часов обстреливали силы АТО возле Луганского.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в штабе АТО зафиксировали 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ. Один украинский военный ранен, еще один получил боевую травму, сообщает штаб АТО.

Около пяти часов боевики вели огонь по позициям сил АТО вокруг Луганского из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов. Также на подступах к населенным пунктам Светлодарск и Троицкое противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали защитников Крымского. На других участках Луганского направления противник нарушал перемирие около Железного, Малинового и Новоалександровки.

На Донецком направлении в светлое время суток враг провоцировал украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука.

Напомним, вчера штаб АТО насчитал шесть обстрелов с полуночи.