Боевики продолжают обстрелы опорных пунктов сил АТО из минометов 120-мм и 82-мм, ранен боец ВСУ

война

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. Зафиксировано 20 обстрелов позиций ВСУ, ранен один украинский боец.

Эту новость Донбасса передает Час Пик со ссылкой на Пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении основная враждебная активность произошла в районе Светлодарской дуги. Неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. У этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов.

Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.

На Донецком направлении, еще в светлой время суток, захватчики провоцировали украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранен один украинский защитник, еще один защитник получил боевое травмирование.


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