Климкин про встречу с Лавровым: Пока мы не договорились ни о чем

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время встречи с главой роSSийского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности не удалось ни о чем договориться.

Его общение с журналистами транслировал телеканал «112 Украина», передает Гордон.

«Дискуссию должны продолжать, пока мы не договорились ни о чем. РоSSийская точка зрения иная. Будем работать дальше. С гуманитарной точки зрения эта встреча была важна. Я очень надеюсь, что можем дать толчок. По другим вопросам, как вы понимаете, договоренностей у нас нет», – отметил он.

По словам Климкина, в ходе встречи министры обсудили освобождение удерживаемых лиц.

Глава МИД Украины попросил роSSийского коллегу повлиять на оккупационную администрацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, «чтобы хотя бы не нарушали базовые принципы человечности».

Климкин добавил, что в ходе встречи поднял вопрос о доступе международных гуманитарных организаций к украинским заключенным, которые находятся на оккупированных территориях, а также о поиске пропавших без вести.

Глава МИД Украины сообщил, что обсудил с Лавровым возобновление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По словам украинского министра, обсуждалось также введение на Донбасс миротворцев ООН.

«Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе», – подчеркнул Климкин.


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