РоSSийские наемники в Сирии, которые понесли большие потери на прошлой неделе в районе Дейр-эз-Зора, действовали по приказу Кремля, так же как это было во время оккупации Россией украинского Крыма.

Об этом пишет американское информагентство Bloomberg.

«Будьте уверены: существуют убедительные доказательства того, что роSSийские наемники работали по приказу Кремля. Даже больше, россияне знали, о размещении американского военного персонала в районе Дейр-эз-Зора, что было прописано в договоренностях об отделении или «деконфликтизации» сил, которые воюют в Сирии», — отмечается в публикации.

Журналисты Bloomberg News установили, что раненные в Сирии наемники были перевезены на самолетах в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге.

Экс-заместитель министра обороны США по вопросам РоSSии и Украины Эвелин Фаркас в этой связи отметила: «Американские чиновники, которые отслеживают вопрос Сирии, говорят мне, что у них нет сомнений в том, что роSSийские военные имели всю информацию о нападении в Дейр-эз-Зоре. Любые роSSийские боевики, независимо от того в Украине или в Сирии, работают на роSSийское правительство».

Наемники, наподобие частной военной компании «Вагнер», являются ключевой частью широкой стратегии РФ «гибридной войны», таким себе миксом военной агрессии на местах и в информационном пространстве, пишет издание. Эта стратегия направлена на поощрение роSSийских интересов, таких как развертывание сил без опознавательных знаков, которые помогли оккупировать украинский Крым в 2014 году.

Наконец, существует стратегический аргумент в пользу того, почему РоSSия была причастна к атаке на Дейр-эз-Зор. В настоящее время американская политика в Сирии немного запутана, поскольку каждый раз в Вашингтоне обращают внимание только на уничтожение ИГИЛ в этой стране. США пока не изложили официальную позицию, предусматривается ли роль американских военных в Сирии при противодействии роSSийско-иранским усилиям, направленным в поддержку режима Башара Асада и восстановлении территорий, которые он потерял вследствие гражданской войны, говорится в публикации.

Хорошая новость в том, что реакция США была быстрой и жестокой, отмечают авторы. Пока нет точных цифр жертв, но некоторые роSSийские медиа сообщили, что погибли более 200 роSSийских наемников, пишет издание.