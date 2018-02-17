Bloomberg: Разбитые роSSийские наемники в Сирии действовали по приказу Кремля

voyna-v-sirii-2

РоSSийские наемники в Сирии, которые понесли большие потери на прошлой неделе в районе Дейр-эз-Зора, действовали по приказу Кремля, так же как это было во время оккупации Россией украинского Крыма.

Об этом пишет американское информагентство Bloomberg.

«Будьте уверены: существуют убедительные доказательства того, что роSSийские наемники работали по приказу Кремля. Даже больше, россияне знали, о размещении американского военного персонала в районе Дейр-эз-Зора, что было прописано в договоренностях об отделении или «деконфликтизации» сил, которые воюют в Сирии», — отмечается в публикации.

Журналисты Bloomberg News установили, что раненные в Сирии наемники были перевезены на самолетах в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге.

Экс-заместитель министра обороны США по вопросам РоSSии и Украины Эвелин Фаркас в этой связи отметила: «Американские чиновники, которые отслеживают вопрос Сирии, говорят мне, что у них нет сомнений в том, что роSSийские военные имели всю информацию о нападении в Дейр-эз-Зоре. Любые роSSийские боевики, независимо от того в Украине или в Сирии, работают на роSSийское правительство».

Наемники, наподобие частной военной компании «Вагнер», являются ключевой частью широкой стратегии РФ «гибридной войны», таким себе миксом военной агрессии на местах и в информационном пространстве, пишет издание. Эта стратегия направлена на поощрение роSSийских интересов, таких как развертывание сил без опознавательных знаков, которые помогли оккупировать украинский Крым в 2014 году.

Наконец, существует стратегический аргумент в пользу того, почему РоSSия была причастна к атаке на Дейр-эз-Зор. В настоящее время американская политика в Сирии немного запутана, поскольку каждый раз в Вашингтоне обращают внимание только на уничтожение ИГИЛ в этой стране. США пока не изложили официальную позицию, предусматривается ли роль американских военных в Сирии при противодействии роSSийско-иранским усилиям, направленным в поддержку режима Башара Асада и восстановлении территорий, которые он потерял вследствие гражданской войны, говорится в публикации.

Хорошая новость в том, что реакция США была быстрой и жестокой, отмечают авторы. Пока нет точных цифр жертв, но некоторые роSSийские медиа сообщили, что погибли более 200 роSSийских наемников, пишет издание.

Источник: Укринформ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
Положение РоSSии в Сирии может ухудшиться из-за конфронтации других актеров - The EconomistПоложение РоSSии в Сирии может ухудшиться из-за конфронтации других актеров - The Economist
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
В Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитникиВ Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитники
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Расследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемниковРасследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемников
Макрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружияМакрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружия
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из БританииВ Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
В 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - НаливайченкоВ 2014 году на Майдане с украинским "Беркутом" действовали переодетые русские спецназовцы, - Наливайченко
Последние новости
Подгружаем последние новости