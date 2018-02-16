США намерены призвать РФ к ответу за распространение вируса NotPetya, - советник Трампа

"РоSSия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене".

США намерены призвать РФ к ответу за распространение вируса NotPetya, - советник Трампа
Белый дом
Фото: wall.alphacoders.com

Координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что РоSSия должна будет ответить "за акты киберагрессии" на международной арене.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу CNBC, передает "Интерфакс".

"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (РоSSию) к ответственности. РоSSия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к РоSSии", - заявил Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, накануне Белый дом обвинил роSSийские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya "в рамках усилий по дестабилизации Украины". Летом 2017 года вирус поразил системы компаний и госучреждений в нескольких страна, в том числе в Украине, США, Европе а также в самой РоSSии. В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.


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