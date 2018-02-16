США намерены призвать РФ к ответу за распространение вируса NotPetya, - советник Трампа

"РоSSия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене".

Координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что РоSSия должна будет ответить "за акты киберагрессии" на международной арене.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу CNBC, передает "Интерфакс".

"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (РоSSию) к ответственности. РоSSия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к РоSSии", - заявил Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.