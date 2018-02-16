САП завершила расследование дела Розенблата и Полякова

Знакомиться с материалами дела депутаты начнут 19 февраля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Полякова Петр Бойко.

По его словам, на 19 февраля депутаты и защита вызваны в антикоррупционные органы для получения материалов с целью ознакомления.

Розенблат и Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.

Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.