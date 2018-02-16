САП завершила расследование дела Розенблата и Полякова
Знакомиться с материалами дела депутаты начнут 19 февраля.
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Полякова Петр Бойко.
По его словам, на 19 февраля депутаты и защита вызваны в антикоррупционные органы для получения материалов с целью ознакомления.
Розенблат и Поляков - фигуранты так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата следствие усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму 7,5 тыс. долларов.
Депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.02.2018 23:41
16.02.2018 23:43