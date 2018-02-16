Названо количество строящихся для роSSийского флота подлодок

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РоSSийские подводники в ближайшие годы получат более 10 атомных и неатомных субмарин.

Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом Владимир Королев, передает Лента.ру.

«В различных стадиях постройки находятся шесть атомных подводных лодок проекта «Ясень» и пять атомных ракетоносцев «Борей-А»», — пояснил он.

Королев напомнил, что с 2013 года в состав ВМФ переданы три ракетных подводных крейсера проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», а также одна атомная многоцелевая подводная лодка проекта «Ясень» — «Северодвинск».

Главком также отметил, что Черноморский флот в короткий срок был оснащен шестью современными дизель-электрическими подводными лодками типа «Ростов-на-Дону», и подтвердил, что подобная серия заложена для Тихоокеанского флота.


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