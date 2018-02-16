В Германии 94-летнего бывшего эсэсовца подозревают в причастности к расстрелам в Бабьем Яру
Прокуратура немецкого города Оснабрюк начала расследование против 94-летнего бывшего эсэсовца, проживающего в федеральной земле Нижняя Саксония, который может быть причастен к массовым убийствам в Бабьем Яру (Киев) в сентябре 1941 года.
Об этом сообщил в пятницу, 16 февраля, представитель ведомства Кристиан Багунг агентству EPD, пишет «
В ноябре 2017 года в квартире подозреваемого был проведен обыск. Багунг, однако, не уточнил, что именно ему инкриминируется.
Ранее в телеинтервью подозреваемый признал, что служил в подразделении СС, которое 29-30 сентября 1941 года занималось массовыми расстрелами в Бабьем Яру в Киеве. Однако он утверждает, что в указанное время был задействован в ремонтной службе и ничего не знал о расстрелах.
Следствие в отношении бывшего эсэсовца возбуждено после получения двух жалоб, одна из них была направлена американским Центром Симона Визенталя.
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