Порошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТО

"Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля".

Президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности попросил не закрывать для Украины двери в Евросоюз и НАТО.

"Держите открытыми двери для Украины, как в ЕС , так и в НАТО", - цитирует его заявление пресс-служба главы государства.

Порошенко считает, что расширение и трансформация принесет гораздо больше в плане безопасности, чем отступление или сохранение статус-кво.

"Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, которая основана на лжи, насилии и неуважении к правам человека, верховенству права и демократии. Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить РоSSию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших родных стран", - заявил президент.

Напомним, Порошенко рассчитывает, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе . Однако сейчас европейцы разделены в своем отношении к вступлению Украины в Европейский союз. Поддерживают интеграцию Украины 48%, не поддерживают - 52%.

В то же время 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО.