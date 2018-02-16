США предъявили обвинение "повару Путина" по делу о роSSийском вмешательстве
Евгений Пригожин стоит за созданием "фабрики троллей".
13 гражданам РоSSии предъявлено обвинение по делу о роSSийском вмешательстве в выборы президента США, среди них - приближенный к президенту РФ человек Евгений Пригожин ("повар Путина").
Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Пригожин организовал так называемую "фабрику троллей", на базе которой возник целый медиахолдинг. Сама "фабрика", известная под названием "Агентство интернет-исследований", также числится в числе ответчиков. Также в списке две компании из группы "Конкорд" Пригожина.
Обвинение предъявлено и руководителю иностранного отдела "фабрики троллей" Джейхуну Асланову (по прозвищу Джей-Зи). Другие обвиняемые тоже связаны с "Агентством интернет-исследований".
Уголовное дело по вмешательству РоSSии в выборы президента США расследует команда спецпрокурора Роберта Мюллера.
Напомним, что Пригожин стал мультимиллионерном после того, как однажды в 2001 году он прислуживал Путину в своем ресторане и понравился ему. За 15 лет после этого обычный ресторатор прошел путь от организации статусных обедов до сервировки церемонии инаугурации Путина и многомиллиардных подрядов на питание сотрудников МЧС, московских школьников и военных.
Компании, связанные с Пригожиным, за последние 5 лет получили в РоSSии государственные подряды на сумму более 200 млрд рублей (свыше 3 млрд долларов).
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