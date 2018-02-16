Евгений Пригожин стоит за созданием "фабрики троллей".

13 гражданам РоSSии предъявлено обвинение по делу о роSSийском вмешательстве в выборы президента США , среди них - приближенный к президенту РФ человек Евгений Пригожин ("повар Путина").

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США .

Пригожин организовал так называемую "фабрику троллей", на базе которой возник целый медиахолдинг. Сама "фабрика", известная под названием "Агентство интернет-исследований", также числится в числе ответчиков. Также в списке две компании из группы "Конкорд" Пригожина.

Обвинение предъявлено и руководителю иностранного отдела "фабрики троллей" Джейхуну Асланову (по прозвищу Джей-Зи). Другие обвиняемые тоже связаны с "Агентством интернет-исследований".

Уголовное дело по вмешательству РоSSии в выборы президента США расследует команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что Пригожин стал мультимиллионерном после того, как однажды в 2001 году он прислуживал Путину в своем ресторане и понравился ему. За 15 лет после этого обычный ресторатор прошел путь от организации статусных обедов до сервировки церемонии инаугурации Путина и многомиллиардных подрядов на питание сотрудников МЧС, московских школьников и военных.

Компании, связанные с Пригожиным, за последние 5 лет получили в РоSSии государственные подряды на сумму более 200 млрд рублей (свыше 3 млрд долларов).