Порошенко показал в Мюнхене простреленный флаг ЕС, привезенный с Донбасса
"События на Донбассе касаются не только Украины".
Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности развернул флаг ЕС, простреленный на Донбассе.
«Я хочу вам продемонстриовать флаг Евросоюза, который я привез из Авдеевки, которая недалеко от Донецка», - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что этот флаг привезен оттуда, «где РоSSия пробовала организовать гуманитарный кризис. На самом деде — гуманитарную катастрофу». «Я показываю этот флаг, чтобы подтвердить, что события на Донбассе касаются не только Украины. Они касаются Европы и ее стабильности», - сказал Порошенко.
«Он касается всех кто верит в единую Европу», - добавил он.
Порошенко также выразил уверенность, что вопреки всему Донбасс может стать примером мирного решения конфликта. «Все что для этого нужно — это РоSSии выполнить Минские договоренности», - уверен Порошенко.
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