Порошенко: РоSSия ведет мировую гибридную войну

Президент показал присутствующим флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки.

Президент Петр Порошенко заявил, что РоSSия ведет гибридную войну во всем мире.

"Сегодня нам не остается ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведет РоSSия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как пример Порошенко упомянул кибератаки РоSSии.

Он призвал мир сплотиться перед роSSийской агрессией.

Порошенко показал присутствующим флаг Евросоюза , привезенный из Авдеевки.

"Этот флаг - демонстрация того, что вопрос Донбасса касается не только Украины. Этот флаг - обо всех нас, кто хочет жить в Европе, где царит мир, безопасность и стабильность", - сказал он.

Фото: стоп-кадр с видео

Напомним, три года тому Порошенко в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе продемонстрировал фрагмент обстрелянной под Волновахой маршрутки.