Положение РоSSии в Сирии может ухудшиться из-за конфронтации других актеров - The Economist

В декабре прошлого года Владимир Путин совершил неожиданный визит в Сирию, где провозгласил, что миссия РоSSии в этой стране «в основном выполнена». Его войска спасли режим Башара Асада. РоSSия сыграла решающую роль в конфликте, который Америка не взяла под контроль. После оккупации украинского Крыма в 2014 году вторжение в Сирию было четким сигналом. РоSSия вернулась.

Но через 10 недель после того хвастовство Путина кажется преждевременным. Об этом пишет The Economist, напоминая о событиях прошлых выходных, передает ZN.UA.

За считанные часы после того, как Иран с сирийской территории отправил разведывательный беспилотник в израильское воздушное пространство, Израиль ответил тем, что сбил его и уничтожил иранский контрольный пункт вблизи Пальмиры. Израильский F-16 по пути на базу был сбит сирийскими системами ПВО. В ответ Тель-Авив нанес еще один удар и уничтожил треть всех сирийских противовоздушных батарей. РоSSийские советники тоже могли быть среди тех, кто погиб во время удара.

Это были наиболее масштабные авиаудары Израиля по территории Сирии с 1982 года. Ни Тегеран, ни Тель-Авив, несмотря на враждебность, не хотят начала полномасштабной войны. Но каждый из них пытается проверить, где границы другой стороны. Конфронтация обострилась именно сейчас, поскольку войска режима Башара Асада и его иранские союзники вытеснили оппозиционные сирийские силы из региона, прилегающего к Голанским высотам. Израильские командиры говорят, что готовятся к новым атакам со стороны Ирана из-за роста количества его военных баз на сирийской территории.

Это ставит РоSSию в сложное положение. Обострение конфликта между Израилем и Ираном может заставить ее выбирать какую-то из сторон. Москва стала близким союзником Тегерана, когда они вместе начали спасать режим Асада. Впрочем, Путин и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху тоже поддерживают теплые отношения. РоSSия не против израильских ударов по иранским марионеткам из «Хезболлы», если это не будет угрожать выживанию сирийского режима.

Несмотря на то, что Путин выдает себя за того, кто будет решать судьбу Сирии, он не контролирует других актеров и их планы. Организованные Москвой мирные переговоры в Сочи, которые прошли в прошлом месяце, были провальными. Представители сирийской оппозиции не появились, а делегация из Дамаска отвергла предложение ООН и РоSSии написать новую конституцию. Тем временем, напряжение между другими соорганизаторами переговоров — Ираном и Турцией — достигло переломной точки после того, как иранские силы обстреляли турецкий конвой в Сирии с молчаливого согласия РоSSии. Кроме того, Анкара и сирийские курды, для которых роSSийская сторона якобы союзник, вцепились в горло друг другу. Путин попытался уговорить турецкого президента Раджепа Тайипа Эрдогана не обострять ситуацию. Но турецкий лидер проигнорировал его.

А тем временем, роSSийские избиратели устали от сирийской войны. Последние опросы свидетельствуют, что менее чем треть из них поддерживает продолжение военных операций. И эти настроения еще больше ухудшатся после новостей о том, что десятки роSSийских наемников погибли от рук американских войск на востоке Сирии на прошлой неделе. Кремль хотел бы выйти из конфликта. Но это пока кажется очень далекой перспективой.

РоSSия смогла добиться многого малыми силами. Но теперь она поняла, что слишком слаба. Возможно, еще рано говорить о том, что РоSSия увязла в сирийском болоте, как предсказывал президент США Барак Обама. Но Путин еще долго не сможет освободиться от этого бремени.