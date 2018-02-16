НАТО видит только дипломатическое решение сирийского конфликта, - Столтенберг

Генсек НАТО заявил о важности стабильности в странах, соседствующих со странами Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс видит разрешение конфликта в Сирии только политическим путем.

Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Основное сообщенеи НАТО - поддержать этот месседж - разрешение конфликта [в Сирии] политическим путем", - сказал он.

Также генсек отметил, что для Альянса важна безопасность в государствах, граничащих со странами-союзниками по НАТО.

"Ирак - сосед Турции, которая является членом НАТО. На НАТО лежит ответственность - обезопасить наших соседей", - отметил он.

По словам Столтенберга, Альянс поможет Ираку в подготовке собственных вооруженных сил, которые смогут эффективно обеспечивать безопасность в стране.