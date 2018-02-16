В Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в год
Проект решения Киевсовета одобрила профильная комиссия.
Постоянная комиссия Киевсовета по местному самоуправлению согласовала проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в Киеве государственных администраций".
Об этом сообщается на сайте Киевсовета.
Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:
- 1 января - день рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры;
- 22 января - день Соборности Украины;
- 29 января - день памяти Героев Крут;
- 3 февраля - создание ОУН,
- 20 февраля - день памяти Героев Небесной Сотни;
- 5 марта - годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
- 14 марта - день украинского добровольца;
- третье воскресенье мая - день памяти жертв политических репрессий;
- 23 мая - день Героев;
- 14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
- 30 июня - провозглашение Акта восстановления украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;
- 30 июля - создание Украинской войсковой организации;
- 14 октября - день защитника Украины, день создания УПА.
Этот перечень дат не является исчерпывающим, флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни.
Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг ОУН в определенные даты.
Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Напомним, подобные решения ранее приняли ряд местных советов Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.
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16.02.2018 22:55