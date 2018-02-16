В Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в год

Проект решения Киевсовета одобрила профильная комиссия.

Постоянная комиссия Киевсовета по местному самоуправлению согласовала проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в Киеве государственных администраций".

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:

1 января - день рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры;

22 января - день Соборности Украины;

29 января - день памяти Героев Крут;

3 февраля - создание ОУН,

20 февраля - день памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта - годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта - день украинского добровольца;

третье воскресенье мая - день памяти жертв политических репрессий;

23 мая - день Героев;

14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня - провозглашение Акта восстановления украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля - создание Украинской войсковой организации;

14 октября - день защитника Украины, день создания УПА.

Этот перечень дат не является исчерпывающим, флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни.

Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг ОУН в определенные даты.

Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, подобные решения ранее приняли ряд местных советов Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.