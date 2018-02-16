В Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в год

Проект решения Киевсовета одобрила профильная комиссия.

В Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в год

Постоянная комиссия Киевсовета по местному самоуправлению согласовала проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в Киеве государственных администраций".

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:

  • 1 января - день рождения главы Провода ОУН Степана Бандеры;
  • 22 января - день Соборности Украины;
  • 29 января - день памяти Героев Крут;
  • 3 февраля - создание ОУН,
  • 20 февраля - день памяти Героев Небесной Сотни;
  • 5 марта - годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
  • 14 марта - день украинского добровольца;
  • третье воскресенье мая - день памяти жертв политических репрессий;
  • 23 мая - день Героев;
  • 14 июня - день рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
  • 30 июня - провозглашение Акта восстановления украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;
  • 30 июля - создание Украинской войсковой организации;
  • 14 октября - день защитника Украины, день создания УПА.

Этот перечень дат не является исчерпывающим, флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни.

Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности вывешивать флаг ОУН в определенные даты.

Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, подобные решения ранее приняли ряд местных советов Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко показал в Мюнхене простреленный флаг ЕС, привезенный с ДонбассаПорошенко показал в Мюнхене простреленный флаг ЕС, привезенный с Донбасса
Мусоропроводы в украинских многоэтажках могут запретитьМусоропроводы в украинских многоэтажках могут запретить
На консульстве Польши в Киеве активисты вывесили "доску польских преступлений против Украины"
Хуг: Боевые действия на Донбассе могут вспыхнуть в любой моментХуг: Боевые действия на Донбассе могут вспыхнуть в любой момент
В Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организацийВ Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организаций
Именем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в КиевеИменем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в Киеве
Задержанного Саакашвили могут депортировать в Европу - источникЗадержанного Саакашвили могут депортировать в Европу - источник
Украинским кинотеатрам и ресторанам могут разрешить бесплатно крутить фильмы и музыкуУкраинским кинотеатрам и ресторанам могут разрешить бесплатно крутить фильмы и музыку
Всемирный банк и Канада помогут Украине в развитии телемедициныВсемирный банк и Канада помогут Украине в развитии телемедицины
Гройсман намекнул, что Стець или Кутовой могут остаться в КабминеГройсман намекнул, что Стець или Кутовой могут остаться в Кабмине
Последние новости
Подгружаем последние новости