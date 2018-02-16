Фонд "Пациенты Украины" прошел налоговую проверку

Осенью у правоохранителей возникли претензии к благотворительной организации.

Фонд "Пациенты Украины" прошел налоговую проверку
Фото: http://patients.org.ua

Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве по результатам внеплановой проверки не обнаружило нарушений законодательства в работе благотворительного фонда "Пациенты Украины"и подтвердило целевое использование грантовых средств.

"Налоговая служба не обнаружила никаких нарушений законодательства в работе фонда "Пациенты Украины" и подтвердила целевое использование грантовых средств. Вчера организация получила соответствующее решение Главного управления ГФС в Киеве", – сообщил фонд на своем сайте.

В организации отметили, что проверка, назначенная решением Печерского суда Киева, включала анализ корректности начислений, оплаты налогов и сборов за три года работы организации.

Напомним, 11 октября благотворительный фонд "Пациенты Украины" и всеукраинская благотворительная организация "Всеукраинская сеть ЛЖВ" сообщили об изъятии у них документов Национальной полицией для проведения внеплановых налоговых проверок и ревизий.

Пациентские организации сообщили, что Нацполиция и Генпрокуратура обвиняют руководство организаций в присвоении средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также в закупке за деньги фонда медикаментов по завышенным ценам. При этом в пациентской организации заявили, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом не занимаются закупками лекарственных средств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
Соучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду МинздраваСоучредитель фонда "Таблеточки" вошла в команду Минздрава
Исполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия ФедивИсполнительным директором Украинского культурного фонда стала Юлия Федив
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
В центре Киева прошел факельный марш в честь Героев КрутВ центре Киева прошел факельный марш в честь Героев Крут
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Кабмин отправил представление об увольнении Насирова на проверкуКабмин отправил представление об увольнении Насирова на проверку
Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фондаМинкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда
Бывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом СвободыБывший директор фонда Сороса в Украине награжден орденом Свободы
В Фонде состраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листовВ Фонде состраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листов
Последние новости
Подгружаем последние новости