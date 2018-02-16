Фонд "Пациенты Украины" прошел налоговую проверку
Осенью у правоохранителей возникли претензии к благотворительной организации.
Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве по результатам внеплановой проверки не обнаружило нарушений законодательства в работе благотворительного фонда "Пациенты Украины"и подтвердило целевое использование грантовых средств.
"Налоговая служба не обнаружила никаких нарушений законодательства в работе фонда "Пациенты Украины" и подтвердила целевое использование грантовых средств. Вчера организация получила соответствующее решение Главного управления ГФС в Киеве", – сообщил фонд на своем сайте.
В организации отметили, что проверка, назначенная решением Печерского суда Киева, включала анализ корректности начислений, оплаты налогов и сборов за три года работы организации.
Напомним, 11 октября благотворительный фонд "Пациенты Украины" и всеукраинская благотворительная организация "Всеукраинская сеть ЛЖВ" сообщили об изъятии у них документов Национальной полицией для проведения внеплановых налоговых проверок и ревизий.
Пациентские организации сообщили, что Нацполиция и Генпрокуратура обвиняют руководство организаций в присвоении средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также в закупке за деньги фонда медикаментов по завышенным ценам. При этом в пациентской организации заявили, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом не занимаются закупками лекарственных средств.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.02.2018 22:55