Глава Siemens рассказал Климкину о ситуации вокруг крымских турбин
"Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу встретился в Германии с генеральным директором Siemens Джо Кэзером. Разговор касался ситуация с немецкими турбинами, которые в 2017 году были доставлены в Крым в обход санкций.
В своем твиттере Климкин сообщил, что остался доволен разговором.
"Они [Siemens] сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в роSSийскую ловушку", - заявил он.
Напомним, что в 2015 году "дочка" роSSийской компании "Ростех" купила у "дочки" Siemens турбины для ТЭС в Тамани. Покупатель обещал не использовать это оборудование в Крыму. Вскоре проект таманской ТЭС был заморожен, а "дочка" "Ростеха" перепродала турбины другой "дочке" этой госкорпорации, после чего отправила их в Крым.
Siemens и его дочернее предприятие подали пошли в суд в связи нарушением контракта. Немецкая компания хочет добиться возвращения турбин из Крыма и выкупить их обратно, аннулировав договор. "Дочка" роSSийской госкорпорации во встречном иске попросила признать пункты, запрещающие использование турбин в Крыму, ничтожными.
Евросоюз внес роSSийских участников сделки по поставке турбин в Крым в санкционный список. Siemens в ответ на скандал ограничил свою работу в РФ. Но у немецкой компании мало шансов на победу в суде.
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