"Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу встретился в Германии с генеральным директором Siemens Джо Кэзером. Разговор касался ситуация с немецкими турбинами, которые в 2017 году были доставлены в Крым в обход санкций.

В своем твиттере Климкин сообщил, что остался доволен разговором.

"Они [Siemens] сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в роSSийскую ловушку", - заявил он.

Напомним, что в 2015 году "дочка" роSSийской компании "Ростех" купила у "дочки" Siemens турбины для ТЭС в Тамани. Покупатель обещал не использовать это оборудование в Крыму. Вскоре проект таманской ТЭС был заморожен, а "дочка" "Ростеха" перепродала турбины другой "дочке" этой госкорпорации, после чего отправила их в Крым.

Siemens и его дочернее предприятие подали пошли в суд в связи нарушением контракта. Немецкая компания хочет добиться возвращения турбин из Крыма и выкупить их обратно, аннулировав договор. "Дочка" роSSийской госкорпорации во встречном иске попросила признать пункты, запрещающие использование турбин в Крыму, ничтожными.