Страны Балтии предложили увеличить бюджет ЕС после Brexit

Эстония, Литва и Латвия призывают ЕС не делать никаких бюджетных сокращений в сфере исследований, инноваций и молодежной политики.

Страны Балтии предложили увеличить бюджет ЕС после Brexit
Фото: podrobnosti.ua

Лидеры стран Балтии хотят расширить бюджет Евросоюза после выхода Великобритании из блока и, возможно, создать "новые собственные ресурсы".

Об этом говорится в совместном письме премьер-министров Эстонии и Латвии, а также президента Литвы, сообщает EUobserver.

Лидеры трех стран утверждают, что бюджет ЕС, который формируется на семь лет, должен превышать 1% валового национального дохода 27 стран ЕС (без Великобритании).

"Мы готовы обсудить пути сохранения уровня текущей многолетней финансовой структуры, даже после Brexit, путем увеличения взносов и, возможно, новых собственных ресурсов для бюджета ЕС", - говорится в письме.

Три страны также заявляют, что не следует делать никаких бюджетных сокращений в сфере исследований, инноваций и молодежной политики. Они также требуют увеличения прямых выплат из бюджета ЕС своим фермерам, отмечая, что "они остаются значительно ниже среднего значения в ЕС".

Окончательное предложение Еврокомиссии по формированию нового бюджета ожидается не раньше мая. Текущий бюджет рассчитан до 2020 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
Госдеп призвал Иран освободить лидеров оппозиции после 7-летнего домашнего арестаГосдеп призвал Иран освободить лидеров оппозиции после 7-летнего домашнего ареста
После захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороныПосле захвата Крыма РФ готовилась к широкомасштабному вторжению в Украину - бывший и.о. министра обороны
Македонию пригласят в НАТО сразу после решения спора с названием, - генсекМакедонию пригласят в НАТО сразу после решения спора с названием, - генсек
В Нидерландах утвердили автоматическое согласие на донорство органов после смертиВ Нидерландах утвердили автоматическое согласие на донорство органов после смерти
Путин настроен на войну с Западом после 2020 года, - АрестовичПутин настроен на войну с Западом после 2020 года, - Арестович
Разведка Эстонии предупредила об информатаках РФ на войска НАТО в БалтииРазведка Эстонии предупредила об информатаках РФ на войска НАТО в Балтии
Голландский суд передал в Суд ЕС дело о правах британцев после BrexitГолландский суд передал в Суд ЕС дело о правах британцев после Brexit
Сорос пожертвовал более $500 тыс. на кампанию за повторный референдум о BrexitСорос пожертвовал более $500 тыс. на кампанию за повторный референдум о Brexit
Страны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - ReutersСтраны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - Reuters
Посол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиямиПосол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиями
Последние новости
Подгружаем последние новости