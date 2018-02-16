В Варшаве состоялись украинско-польские переговоры на уровне вице-премьеров

Розенко и Глинский обсуждали закон о запрете "бандеровской идеологии".

В Варшаве около 12:00 началась встреча вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Петра Глинского.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Василий Боднар в своем микроблоге Twitter .

"В Варшаве начались украинские-польские переговоры на уровне вице-премьер-министров П.Розенко и П.Глинского", - написал он.

Обновление. Примерно в 15:00 переговоры завершились.

Розенко сообщил в фейсбуке, что на них был поднят целый ряд актуальных вопросов: об угрозах нового закона про запрет "бандеровской идеологии" в Польше , о защите прав и свобод украинцев в Польше , о восстановлении памятников, проведении совместных мероприятий.

"Переговоры завершены, но не окончены. Диалог и совместная работа будут продолжены. Будем рады видеть господина Глинского в Киеве ", - написал украинский вице-премьер.

Напомним, конфликт между Варшавой и Киевом обострился весной 2017 года, когда Украинский Институт национальной памяти запретил поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Запрет был издан после демонтажа памятника УПА в Грушовичах и других случаев осквернения и разрушения украинских мест памяти на территории Польши .

Во время декабрьского визита Анджея Дуды в Харьков и его переговоров с президентом Порошенко было договорено, что урегулированием ситуации займется польско-украинский комиссия по историческим вопросам. Возглавить ее должны вице-премьеры Розенко и Глинский.