Сенцова и Сущенко обменяют на крымских дезертиров

Александру Баранову и Максиму Одинцову накануне вынесли приговоры.

Сенцова и Сущенко обменяют на крымских дезертиров
Роман Сущенко и Олег Сенцов
Фото: АИФ, Укринформ

Заключенных в РоSSии украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые служили в роSSийской армии и были осуждены украинским судом за государственную измену и дезертирство.

"Украина готовится к обмену политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно", - сообщили в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской телеканалу "Прямой" пятницу.

Напомним, младшего сержанта контрактной службы Вооруженных сил РФ Александра Баранова и его сослуживца прапорщика Максима Одинцова задержали 20 ноября 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации на пункте пропуска Чонгар на границе Херсонской области и Крыма.

Накануне Баранов и Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Будучи собственным корреспондентом "Укринформа" во Франции, он прилетел в РоSSию с частной поездкой. 7 октября того же года ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

В 2015 году роSSийский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два.

Накануне о том, что Сущенко могут обменять на роSSийских военных, заявил президент Петр Порошенко. О высокой вероятности обмена Баранова и Одинцова на арестованных в РоSSии украинцев говорил адвокат военных Валентин Рыбин.


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