Порошенко подарил Грибаускайте "Луцкий список" Второго Литовского Статута
Подарок приурочен к столетии восстановления государственности Литвы.
Президент Украины Петр Порошенко в знак украинско-литовской дружбы подарил президенту Литвы Дале Грибаускайте копию Луцкого списка Второго Литовского Статута - свода законов Великого княжества Литовского 1566 года.
"В истории Украины и Литвы есть много совместных страниц. И одним из таких примеров является "Луцкий" список Второго Литовского Статута. Сегодня, когда Литва празднует столетие восстановления государственности, с огромным удовлетворением вручил Дале Грибаускайте этот фолиант в знак нашей дружбы", - написал Порошенко в фейсбуке в пятницу.
Порошенко находится в Литве с однодневным рабочим визитом.
Рукописный Луцкий список Литовского Статута, созданный до 1629 г., хранится Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. Вернадского НАНУ.
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