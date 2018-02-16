В отправленных иностранным посольствам в Москве конвертах с порошком нашли письма от имени депутата Госдумы

Подозрительные конверты получили 13 дипучреждений.

В отправленных иностранным посольствам в Москве конвертах с порошком нашли письма от имени депутата Госдумы
Фото: Испания по-русски

В конвертах с белым порошком, которые были разосланы в иностранные посольства в Москве, нашли бумаги с текстом, подписанные именем депутата Госдумы РФ Сергея Железняка.

Об сообщается на сайте московской полиции.

Ведомство отмечает, что Железняк сам к ним обратился и рассказал, что в дипломатические учреждения были разосланы конверты с порошком и листками "бумаги с печатным текстом, составленным от его имени". Депутат подчеркнул, что не имеет к этому отношения.

"Подал сегодня утром, до начала пленарного заседания, заявление в ОМВД по Тверскому району Москвы о необходимости проведения расследования по вчерашнему факту рассылки неизвестными фальшивых писем от моего имени иностранным посольствам и зарубежным СМИ", - сказал Железняк.

В посольства нескольких иностранных государств в Москве 14 февраля поступили конверты с неизвестным белым порошком. Источник ТАСС рассказал, что конверты получили 13 дипучреждений.

Полиция начала проверку по факту рассылки писем с порошком. В ведомстве заявили, что содержимое конвертов не представляет опасности. По информации "Интерфакса", порошок в конвертах оказался веществом для травли насекомых.

Ранее сообщалось, что конверт с белым порошком получила невестка президента США Дональда Трампа. Вещество было не опасно.




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