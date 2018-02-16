Почти всех участников драки у Соломенского суда отпустили без предъявления подозрений

Трем будут избирать меру пресечения.

Полиция Киева задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса только трех человек из 36, которых 15 февраля доставили в отделение полиции за участие в драке возле Соломенского районного суда. Им сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Остальных 33 человек отпустили, предварительно установив анкетные данные.

По событиям 15 февраля открыты уголовные производства по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.