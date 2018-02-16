Почти всех участников драки у Соломенского суда отпустили без предъявления подозрений
Трем будут избирать меру пресечения.
Полиция Киева задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса только трех человек из 36, которых 15 февраля доставили в отделение полиции за участие в драке возле Соломенского районного суда. Им сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Остальных 33 человек отпустили, предварительно установив анкетные данные.
По событиям 15 февраля открыты уголовные производства по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.
Напомним, что 36 участников драки у здания Соломенского районного суда Киева, где избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, забрали в полицию. У них изъяли два устройства для отстрела резиновых пуль, телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.
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