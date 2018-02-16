Мэр Одессы впервые с конца декабря пришел на работу

Труханова встретили бурными аплодисментами и криками "В отставку!".

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который с конца декабря отсутствовал в Украине, прибыл на сессию Одесского городского совета в пятницу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Депутаты встретили градоначальника бурными аплодисментами. При этом несколько десятков активистов, которые после непродолжительных препирательств с муниципальной охраной прошли в зал, где проводится сессия, начали скандировать "Труханова в отставку!".

Их выкрики были заглушены гимном Украины. Затем Труханов начал сессию. В своем вступительном слове он поблагодарил тех, кто поддерживал его и обеспечивал работу Одесского горсовета в последнее время.

Также мэр заявил, что намерен "конструктивно работать с органами досудебного следствия", и выразил уверенность, что эта работа завершится позитивно.

Как пишет местный сайт "Думская", перед заседанием у входа в мэрию прошел немногочисленный митинг.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, Труханов не появлялся на работе с 26 декабря. Сначала он ушел в отпуск до 18 января, затем продлил его до 21 января, после чего оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. 29 января и.о. мэра Анатолий Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля.

16 января экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц заявил, что Труханов может не вернуться из отпуска. По его мнению, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал. В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Труханова и у него дома.

В понедельник, 13 февраля, Труханову и еще четверым чиновникам мэрии заочно сообщили о подозрении по делу о продаже завода "Краян". В этот же день НАБУ задержало чиновника Одесского горсовеста и двух предпринимателей по делу мэра Труханова .