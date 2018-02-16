Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии

deir-ez-zor

Ссылаясь на три источника агентство Reuters подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию о больших потерях роSSийских наемников при неудачной попытке наступления в районе города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Всего по данным агентства, общее количество убитых и раненых оценивается в 300 человек.

По данным военного врача, ставшего источником Reuters, убито около 100 человек. Говоривший на условиях анонимности врач подтвердил также большое количество раненых бойцов.

Также информацию подтвердили знакомые пострадавших наемников и источники близкие к ЧВК Вагнер.

Напомним, ранее генерал ВВС США рассказал, как были уничтожены роSSийские наемники в Сирии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
В Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитникиВ Сирии 15 роSSийских наемников подорвались на мине, - правозащитники
Расследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемниковРасследователи CIT назвали имена еще трех погибших в Сирии роSSийских наемников
Макрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружияМакрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружия
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из БританииВ Сирии задержали двух боевиков ИГИЛ из Британии
Суд в РоSSии взыскал с Карпюка и Клыха 250 тысяч рублей за гибель солдата в ЧечнеСуд в РоSSии взыскал с Карпюка и Клыха 250 тысяч рублей за гибель солдата в Чечне
Госдеп США обвинил РоSSию в невыполнении обязательств по химоружию в СирииГосдеп США обвинил РоSSию в невыполнении обязательств по химоружию в Сирии
Страны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - ReutersСтраны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - Reuters
Пилот сбитого в Сирии роSSийского штурмовика не был украинцем, - журналистПилот сбитого в Сирии роSSийского штурмовика не был украинцем, - журналист
Последние новости
Подгружаем последние новости