Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии

Ссылаясь на три источника агентство Reuters подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию о больших потерях роSSийских наемников при неудачной попытке наступления в районе города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Всего по данным агентства, общее количество убитых и раненых оценивается в 300 человек.

По данным военного врача, ставшего источником Reuters , убито около 100 человек. Говоривший на условиях анонимности врач подтвердил также большое количество раненых бойцов.

Также информацию подтвердили знакомые пострадавших наемников и источники близкие к ЧВК Вагнер.