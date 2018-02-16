Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Ссылаясь на три источника агентство Reuters подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию о больших потерях роSSийских наемников при неудачной попытке наступления в районе города Дейр-эз-Зор в Сирии.
Всего по данным агентства, общее количество убитых и раненых оценивается в 300 человек.
По данным военного врача, ставшего источником
Также информацию подтвердили знакомые пострадавших наемников и источники близкие к ЧВК Вагнер.
Напомним, ранее генерал ВВС США рассказал, как были уничтожены роSSийские наемники в Сирии.
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